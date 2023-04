Under gårdagskvällen hittades en person död i ett parkeringshus i Malmö.

Polisen bekräftar nu att det rör sig om en kvinna i 35-årsåldern – som enligt uppgifter till TV4 Nyheterna blivit utsatt för grovt våld med ett tillhygge.

En man har anhållits misstänkt för mord.

Sent under gårdagskvällen larmades Malmöpolisen till ett parkeringshus där en person hittats död. Det var vid kvart i tio-tiden under torsdagskvällen som polisen meddelade att man genomförde en stor insats på Stadionområdet med anledning av händelsen.

Under fredagen uppger polisens presstalesperson Calle Persson att offret är en kvinna i 35-årsåldern. Polisen kunde under gårdagskvällen gripa en man i 35-årsåldern som nu är anhållen misstänkt för mord.

– Mannen greps ganska snabbt efter att vi fick in ärendet, säger Calle Persson.

Kvinnan och den misstänkta mannen hade en relation med varandra och polisen fortsätter att utreda det misstänkta mordet under fredagen. Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna ska kvinnan ha blivit utsatt för grovt våld med ett tillhygge.

Kan ha fångats på film

Delar av händelseförloppet kan ha fångats på övervakningsfilmer, enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. En av utredningsåtgärderna som genomförs under dagen är att gå igenom materialet för att få en tydligare bild av vad som hänt. Polisen kan ännu inte uttala sig om händelseförloppet.

– Vi har våra tankar och teorier men det finns så pass mycket kvar att göra att vi inte vill låsa oss vid någon enskild tanke eller teori så tidigt i ärendet, säger Calle Persson.

Kvinnans anhöriga är underrättade om dödsfallet.