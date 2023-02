Uppladdning inför Super Bowl i USA: ”Hela landet kokar”

På lördag spelas hyllningsmatchen ”Game for Börje”, där hockeylegendarerna möts för att samla in pengar till ALS-forskningen. Här berättar vännen Urban Johansson om Salmings humor och Johan Cahling, kommersiell chef för Brynäs IF, berättar vad som väntar under hyllningsdagen.

