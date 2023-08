Det hela började med falska annonser som utlovade gratis prylar på sociala medier, med syfte att samla in personuppgifter samtidigt som människor riskerade att bli utsatta för bedrägeriförsök.

Genom att skriva in nya telefonnummer kunde Kalla fakta i vintras avslöja var personuppgifterna tog vägen. En rad väletablerade företag, inklusive Vattenfall, C More, och Hallon använde dem för att öka sin försäljning.

Efter granskningen startade utredningar på flera företag, avtal med försäljare av personuppgifter bröts och de flesta lovade att sluta. Men när Kalla faktas mobiltelefoner aktiveras igen efter sommarsemestern ringer Hallons försäljare upp igen på ett telefonnummer som har samlats in i samband med bluffannonser och är kopplat till misstänkta bedrägerier.

”Stort etablerat seriöst företag”

– Jag blev bedrövad att se att de fastnade igen. Det är ett stort etablerat seriöst företag. De ska inte fastna i de här sammanhangen. Varken första, andra eller nu tredje gången, säger IT-säkerhetsexperten Karl Emil Nikka.

Det är tredje gången som Hallon, teleoperatören Tre:s lågprisalternativ, har ertappats med att använda dessa personuppgifter. Efter den första och andra gången lovade de att sluta.

– Det är helt i strid med våra instruktioner och överenskommelser. Förklaringen vi har fått är att det här numret som fanns kvar sedan innan 2022 inte har raderats hos vår återförsäljare, säger Lovisa van der Schoot, presstalesperson hos Hallon.

Nu har det hänt tre gånger, vad tycker du att det säger om hur bra koll ni har på var personuppgifterna faktiskt kommer ifrån?

– Men sedan innan har vi haft noggranna uppföljningar. Det har vi haft ännu mer sedan 2022 det som hänt här är att det är den mänskliga faktorn som felat hos en av våra återförsäljare. Vi ser väldigt allvarligt på det här och vi har avslutat vårt samarbete med det här företaget och kommer även se över möjligheten för juridiska åtgärder.

Större problem

Karl Emil Nikka menar att detta sätter fingret på ett större problem som uppstår när personuppgifter samlas in och sedan säljs vidare, ibland i flera led.

– När personuppgifter har spridits på det här sättet är det väldigt svårt för en organisation att veta hur många led till har de här personuppgifterna spridits i, och om vi säger att de här personuppgifterna ska raderas, har vi då möjlighet att säkerställa att de har raderats, säger Karl Emil Nikka.