Här räddas 13-åringen ur rasmassorna – efter en vecka

En vecka efter den förödande jordbävningen fortsätter räddningsarbetet med positiva resultat. Under dagen kunde flera barn räddas ur rasmassorna.

I staden Atakay i östra Turkiet hittades på måndagseftermiddagen en 13-årig pojke – mirakulöst nog fortfarande vid liv.

35 000 döda

Över 35 000 döda har bekräftats efter jordskalven. Dödssiffran fortsätter att stiga. Förutom att dödstalet kommer att stiga, meddelade räddningsorganisationer att insatser ska koncentreras på att hjälpa, stödja och vårda dem som överlevt.



Räddningsinsatser och koordinerade hjälpsändningar till utsatta områden i Turkiet pågår, även om centralregeringen i Ankara och president Recep Tayyip Erdogan får kritik för att hjälpen inte är tillräcklig.



Värre är det i Syrien.



Världshälsoorganisationen (WHO) väntar på slutgiltigt grönt ljus för att släppas in med hjälpinsatser i rebellkontrollerade områden i norra Syrien. Frågan om att nå fram behandlas av FN:s säkerhetsråd i ett extrainkallat möte i New York på måndagen.

