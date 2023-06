Hammarslagen blir allt färre i Sverige.

Bostadsbyggandet har enligt nya siffror stannat av och närmar sig nu 1990-talskrisens bottennivåer.

– Vi måste bygga väldigt många nya bostäder, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.



Nedgången märks i många svenska kommuner genom att allt färre bygglovsansökningar lämnas in. I Umeå, exempelvis, har bara 333 ansökningar lämnats in hittills i år.

En oroväckande utveckling, menar bedömare på banken SBAB.



– Vi skulle behöva bygga runt 35 000 bostäder per år bara för att parera befolkningsökningen. Lägger vi då till rådande bostadsbrist så behövs det nog 45 000 bostäder per år för att bygga bort bort den bristen inom rimlig tid, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

På väg mot bottenrekord

Under första kvartalet i år noterades ungefär 8 300 nybyggen, vilket är en halvering jämfört med samma period föregående år.

Enligt SBAB finns det indikationer på att byggandet kommer att minska ännu mer under hösten, och kan i värsta fall nå det bottenrekord som var under finanskrisen på 1990-talet.

Hotar utvecklingen i många orter

SBAB menar att bostadsbristen är ett allvarligt hot mot arbetsmarknaden och utvecklingen i många orter. Bostadsbyggandet är en viktig drivkraft för ekonomin, och skapar sysselsättning i olika sektorer.

Om byggandet minskar drastiskt kan det få negativa konsekvenser för arbetsmarknaden och leda till ekonomisk instabilitet i flera regioner, enligt SBAB.

– Vi har ju också klimatomställningen att ta hänsyn till, vilket gör att vi måste bygga väldigt många nya bostäder i städer som Skellefteå, där en stor batterifabrik ligger och behovet av boende till inflyttad arbetskraft är akut, säger Robert Boije.