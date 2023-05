Snösmältning och kraftigt regn har lett till höga vattenflöden i Torneälven och extremt höga strömhastigheter i vattendragen.

– Befinner man sig i eller bredvid vattendraget är det förenat med fara. Har man en brygga eller båt ska man se att den är fastgjord, säger SMHI:s vakthavande hydrolog Hugo Rudebeck.

SMHI har utfärdat en röd varning för Torneälven fram till på måndag. Snösmältning i kombination med kraftigt regn har orsakat extrema vattenflöden.

– En röd varning innebär att det är en händelse som inträffar var 50:e år eller mer sällan, säger Hugo Rudebeck.

Vattnet stiger fortfarande

Det är framför allt i Torneälven nedströms som vattnet fortfarande stiger och strömhastigheterna är extrema.

– Just nu så stiger flöderna så vi avvaktar händelseutvecklingen under dagen för att se. Varningen ligger under helgen men det är möjligt att det kommer bli längre.