Joe Biden avslutade sitt tal om vapenvåldet i USA på ett mycket märkligt vis.

Efteråt har det spekulerats i vad presidenten egentligen menade.

– God save the queen, man, sade Biden innan han lämnade scenen.

Masskjutningar och vapenvåld är vardag i USA. På fredagen höll USA:s president Joe Biden ett tal på temat. Det ägde rum vid en konferens på University of Hartford i Connecticut.

Innan presidenten lämnade scenen valde han att avsluta sitt tal på ett sätt som anspelade på den brittiska nationalsången, rapporterar flera medier. Biden valde nämligen att säga:

– God save the queen, man.

Förklaringen från Vita huset

Den underliga avslutningsfrasen har lett till spekulationer på sociala medier. Enligt Yoni Applebaum, som är redaktör på den amerikanska tidningen The Atlantic, brukar Joe Biden avsluta sina tal något gåtfullt. Han ska även ha använt samma fras 2017 i samma veva som tidigare presidenten Donald Trump svors in.



Den brittiska nationalsången går numera under namnet "God save the King" sedan drottning Elizabeth II dog i höstas. Men enligt Vita husets pressekreterare Olivia Dalton ska presidentens avslutningsfras helt enkelt varit en kommentar till någon i publiken.