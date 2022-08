LOTTERI

Socialdemokraterna har sedan länge, och Moderaterna har nyligen startat, lotterier där det är möjligt att stödja partierna anonymt. När vår givare kontaktar M för att skänka en halv miljon tipsar de om att flera personer köper ett stort antal lotter på autogiro varje månad som ett sätt att stödja partiet.

BULVAN

Pengarna ges via en annan person som får stå med sitt namn i redovisningen, i stället för den person som pengarna egentligen kommer ifrån. Det här bulvanupplägget föreslår Liberalerna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna till vår givare.

STIFTELSE

Pengarna ges genom att givaren själv eller med hjälp av andra startar en stiftelse för att dölja pengarnas ursprung. Tanken är då att partiet enbart behöver redovisa stiftelsens namn, och inte privatpersonen som pengarna kommer från. Både Socialdemokraterna och Kristdemokraterna föreslår metoden.



FAMILJEMETODEN

En annan typ av bulvanupplägg där pengarna sprids ut på ett större antal givare för att inte nå upp till gränsen på ett halvt prisbasbelopp så att namnen behöver redovisas till Kammarkollegiet. Den här familjemetoden föreslås av Moderaterna.

INDIREKT STÖD

Förslaget, som kommer från Liberalerna, handlar om att ge pengar till ett projekt som inte är direkt kopplat till ett parti och därför inte behöver redovisas, men som föreslås av partiansvariga för att det gynnar partiet.



MELLANHAND

Även denna metod föreslås av Liberalerna och går ut på att partiet ordnar med en person som står partiet nära för att ta emot och kanalisera pengarna samt hur de används.



KANDIDATUPPLÄGG

Kristdemokraterna föreslår även ett upplägg där bidraget på en halv miljon sprids ut på flera olika kandidater, på en nivå som ligger precis under det halva prisbasbeloppet. Tanken är att ett bidrag till partiledarens valkampanj, partiet, ungdomsförbundet och andra toppkandidater som partiet redan profilerar bara behöver redovisas som ett bidrag per kandidat eller organisation, som därmed aldrig når över nivån på ett halvt prisbasbelopp. Bankkonton och upplägg koordineras via partiledningen.



UTSPRIDNINGSMETODEN

Den här metoden föreslås också av Kristdemokraterna och går ut på att en liten summa under 0,005 prisbasbelopp (gränsen för tillåtna anonyma bidrag) ges varje bankdag under en längre period. Per mandatperiod går det på det här sättet att donera över 200 000 kronor per person.