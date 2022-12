Hundratusentals värdefulla personuppgifter samlas varje år in via hemsidor som utlovar fina priser för den som deltar i en tävling.



För att locka in människor används i flera fall bluffannonser på sociala medier där andra företags varumärken har stulits.

Det som är speciellt är var personuppgifterna tar vägen.

– Personuppgifter är hårdvaluta. Det är företags sätt att kunna marknadsföra sig direkt mot dig, säger Viktoria Fredholm, vägledare på Konsumentverket.

Kopplas till bitcoinbedrägerier och porrsajt

Kalla fakta-redaktionen skrev in fem påhittade personers uppgifter i olika tävlingar för att ta reda på vem eller vilka som sedan kan tänkas ringa upp.

När det väl börjar ringa är det några av Sveriges största elleverantörer. Via telefonförsäljare ringer Fortum, Vattenfall och Göta energi för att sälja elavtal.

I Vattenfalls fall har de till exempel köpt personuppgifter från två av tävlingsarrangörerna. Kalla fakta har dokumenterat hur båda skickat pushnotiser till misstänkta bitcoinbedrägerier och en av dem länkar vidare till en pornografisk sida med erbjudande om sexkontakt.

Eljättarna duckar svar framför kameran

Men när Kalla faktas reporter ger sig ut för att få svar framför kameran från eljättarna duckar de frågorna.

I stället meddelar man via e-post att de avslutat eller pausat sina köp av de här personuppgifterna efter Kalla faktas uppgifter.



– Om man är ett seriöst företag vill man väl också agera på ett schyst sätt. Och gör man inte det så drabbar det konsumenter, säger Viktoria Fredholm.