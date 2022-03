I veckan startade inspelningen av TV4 och C Mores nya originalserie Ondskan. Serien är baserad på Jan Guillous klassiska roman med samma namn. I huvudrollen som Erik ses Isac Calmroth (Håll Andan!) som på internatskolan Stjernsberg inleder en förbjuden relation med köksan Marja, spelad av Thea Sofie Loch Naess (Hjerteslag, The Last Kingdom). Gustaf Skarsgård (Utvandrarna, 438 dagar, Vikings), som också spelade i Mikael Håfströms film Ondskan från 2003, medverkar även i serien, men denna gång som Eriks pappa.