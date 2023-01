Torsdagen är en mellandag för vädret. Ett snöväder drar vidare och är nästan borta, men ett annat kommer in över landet på fredagens morgon.



SMHI har utfärdat gula varningar i stora delar av södra Sverige under fredagen.



I Götaland, södra Värmland och södra Örebro län varnas för snöfall som kan ge trafikstörningar under fredagen.

– Det kan bli besvärligt, säger TV4:s meteorolog Linda Eriksson.



I västra delen av området, och på Öland, varnas även för vind som kan göra läget extra besvärligt.



Samma varning, för snöfall och vind, gäller i södra Jämtlandsfjällen.

