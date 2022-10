80 döda efter flyganfall i Myanmar

Omkring 80 människor sägs ha blivit dödade i ett flyganfall mot en större folksamling i Myanmar på måndagen. Stridsflygplan släppte fyra bomber över en grupp på flera hundra personer som hade samlats på en anläggning i trakterna av Hpakant i norra Myanmar, berättar personer som deltog i samlingen samt en hjälparbetare.



Folksamlingen utgjordes av Kachiner, en minoritetsgrupp i norr som under lång tid har strävat efter självständighet från det myanmariska centralstyret. De firade 62-årsdagen för gruppens största paraplyorganisation KIO. Under måndagen uppgavs åtminstone 60 personer ha dödats och omkring 100 skadats.



Myanmars militärjunta bekräftade sent på måndagskvällen att en attack ägt rum, men beskrev det som helt nödvändigt och riktat mot ”terrorister” i en väpnad kachinsk grupp. Juntan avfärdar de höga dödstal som uppges som ”rykten”. FN:s sändebud i landet samt ett antal västländers ambassadörer har fördömt attacken.



Se mer i spelaren ovan.