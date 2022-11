Med bara några dagar kvar till Ulf Kristersson ska träffa Turkiets president Erdogan i Ankara väljer regeringen att tillmötesgå Turkiets krav och ta avstånd från den kurdiska milisen i Syrien, YPG, och deras politiska gren, partiet PYD.

Beskedet välkomnas av Turkiet och ambassadören i Stockholm skriver i ett mejl till till Svenska dagbladet att ”YPG/PYD är organiskt, hierarkiskt och ekonomiskt kopplat till PKK. Denna obekväma sanning måste erkännas av alla våra partners och allierade. Vi är glada över att detta blir allt tydligare för svenska myndigheter”.



Men det här väcker starka reaktioner inom oppositionen. Tidigare justitieministern Morgan Johansson (S) är skeptisk till regeringens hantering av Natoprocessen. I ett mejl till TV4 Nyheterna skriver Johansson:

”Regeringens hantering av Natoprocessen är både oroväckande och undfallande. Först veckans besked om att öppna upp för kärnvapen på svensk mark, och nu avståndstagandet mot kurderna i Syrien. Dessa kontroversiella steg tas dessutom utan någon kontakt med oppositionen. Ingenting har förankrats i riksdagen. Regeringen agerar helt självsvåldigt på ett sätt som bryter mot svensk utrikespolitisk tradition. YPG/PYD har spelat en viktig roll i kampen mot terrorsekten IS, och har haft starkt stöd av väst, bl a USA. Kurderna i Syrien förtjänar ett stort erkännande för det. Att den svenska regeringen nu vill ta avstånd från dem är ett svek.”



Inte heller tidigare vänsterledaren Jonas Sjöstedt skräder orden. På Twitter skriver han: ”Vilken ynkedom, Sveriges regering agerar som Erdogans knähund när han förtrycker och anfaller kurder. YPG och YPJ gjorde avgörande insatser för att besegra IS, Turkiet underlättade för IS så att de kunde bekämpa kurderna."



Även tidigare vilden Amineh Kakabaveh, kurd från Iran och som engagerat sig i frågan, är starkt kritisk till regeringens besked och säger till TV4 Nyheterna att hon skäms över Sverige.



PYD:s representant i Sverige kallar beskedet för en besvikelse och menar att dagens uttalande beror på att Sverige vill blidka Turkiet i Natoprocessen



I spelaren ovan: PYD:s representant i Sverige: De vill göra Turkiet nöjda