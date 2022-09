Den ukrainska motoffensiven fortsätter och ryska bloggare börjar medge att den ukrainska sidan verkar ha haft en del framgångar.



Ukrainska styrkor avancerar på flera håll i Chersonregionen och har säkrat ett område i Donetsk, uppger den USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW).

ISW säger sig ha bekräftat att två samhällen befriats, ett i Cherson och ett i Donetsk, vilket ligger i linje med vad Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppgett.

Tankesmedjans analytiker bedömer att motoffensivens fart kommer att variera dramatiskt från dag till dag, och att Ryssland lär bombardera befriade samhällen och framryckande ukrainska styrkor intensivt med flyg och artilleri.