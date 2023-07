När Jonas Gardell gästar Lotta på Liseberg leder samtalet mellan honom och Lotta Engberg in på både det ena och det andra.

Som ett skämt om ex-maken Mark Levengood – och det går hem hos publiken.

I början av året gick Mark Levengood och Jonas Gardell ut med att de valt att separera, men att de skulle fortsätta vara gifta. I ett ett Instagram-inlägg förklarade Jonas Gardell:

”Det är med sorg och stark overklighetskänsla som jag berättar att Mark och jag har separerat. Vi ska inte skilja oss, men har inte längre en kärleksrelation utan ska försöka vara vänner. Vi går i terapi och får se var det leder”.

Men i juni rapporterade Aftonbladet att Mark och Jonas skickat in en skilsmässoansökan och att beslutet om äktenskapsskillnaden gått igenom. Varken Mark eller Jonas har kommenterat det hela.

Skämtar om Mark Levengood i Lotta på Liseberg

När Jonas nu gästar Lotta på Liseberg drar han ett skämt om sin ex-make under en pratstund med Lotta Engberg uppe på scenen. Det är när Lotta gratulerar Jonas som fyller 60 i år som samtalet leder in på åldersnoja – som i sin tur leder in på ett skämt om Mark.

– Jag sa till Mark förra året... Ni kommer ihåg Mark? frågar han publiken som svarar med ett skratt.

– Han tycker att det är lite jobbigt att bli äldre, och så sa jag att ”jag var på Katarina kyrkogård, jag känner halva kyrkogården och var och en av dem hade velat byta med oss”. För om vi inte åldras mer är vi döda, fortsätter han.

Och han påpekar att ingenting är försent i livet – som att kyssa Lotta på munnen, till exempel. Vilket han då passar på att göra!

– Jag hade tänkt fråga dig Jonas, nu när du är singel och snart 60 om du skulle gå ut på Tinder, men det behövs inte då, säger Lotta.

– Nej jag nöjer mig med Lotta på Liseberg, svarar han.