Kvinna död efter misstänkt överfallsvåldtäkt

En kvinna har avlidit efter att ha utsatts för en misstänkt överfallsvåldtäkt på Södermalm i Stockholm. I torsdags morse anträffades kvinnan allvarligt skadad. Hon fördes till sjukhus men avled under helgen.



Enligt Per Fahlström, presstalesperson vid polisregion Stockholm, kan man inte bekräfta att kvinnan har blivit utsatt för sexualbrott, men polisen har de misstankarna. Eftersom att kvinnan har avlidit har polisen omrubricerat händelsen till misstänkt mord. Polisen utreder även om kvinnan har utsatts för sexualbrott.



Polisen vädjar nu om allmänhetens hjälp.



– Vi är väldigt mån om att få in iakttagelser redan från onsdag vid 16-tiden fram tills dess att hon anträffades på torsdagsmorgonen, säger Per Fahlström.

Se polisen berätta mer, i spelaren ovan.