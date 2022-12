Messi satte första målet efter en straff i runt tjugonde minuten.

Angel Di Maria gjorde 2-0 i 36:e i minuten.

I 78:e minuten blev det straffläge och Kylian Mbappé slog in Frankrikes första mål. Strax därefter satte han ett till mål, som kvitterade till 2-2 och plötsligt blev VM-finalen en riktig rysare.

Matchen gick till förlängning och i den 109:e minuten gjorde Lionel Messi 3-2.

Ungefär sex minuter senare satte Kylian Mbappé ytterligare en straff och gjorde därmed hattrick i matchen och kvitterade till 3-3.

Straffarna

Kylian Mbappé fortsätter sin succématch och satte första straffen för Frankrike.

Även Lionel Messi satte sin straff, en kylig en, därefter. Därmed står det 4-4.

Frankrikes Coman missade sin straff men Dybala satte nästa för Argentina.

Tchouameni från Frankrike missade nästa. Men Paredes satte sin för Argentina och sydamerikanerna har övertaget.

Kolo Muani satte nästa för Frankrike.





Matchen streamas på C More och sänds på TV4