Tittarna kunde se att Isabelle och Lloyd fick upp ögonen för varandra i Bachelor in Paradise. Men någon romans hann det inte bli i programmet. Det blev det däremot efter inspelningarna. – B jöd ut henne på en riktigt norrmansdejt, berättar Lloyd för TV4.

Isabelle Nordström medverkade i Bachelor 2018, ett par år senare testar hon nu lyckan i Bachelor in Paradise. Men hennes äventyr blev inte långvarigt. Hon kom in som en joker och fick därefter lämna efter den första rosceremonin. Men under tiden som hon var med hann hon få upp ögonen för Lloyd Lawrence och han för henne.

Dejtade efter inspelningarna av Bachelor in Paradise

Nu visar det sig att Lloyd och Isabelle dejtade efter inspelningarna. När Lloyd senare fick lämna programmet var Isabelle fortfarande kvar i Mexiko, så Lloyd bjöd ut henne på dejt. I Alla avslöjar allt berättar Isabelle att hon tillbringade sina sista dagar i Mexiko ihop med Lloyd.

– Jag stannade kvar i Mexiko och sen åkte han ut, och skrev till mig på Instagram. Då åkte jag till hans hotell och dagen efter tog han med mig på en delfinsafari, säger Isabelle.

När programledaren Malin Stenbäck luskar i vad som hänt mellan Isabelle och Lloyd svarar Isabelle, en aning obekvämt:

– Jobbiga frågor... Nej men vi gjorde väl allt, det var jättemysigt.

Hon förklarar vidare att hon och Lloyd inte dejtar idag och att de inte brukar höras. Men hon poängterar också att de inte heller är osams.

”Vi har ingen relation idag”

När TV4 når Lloyd berättar han vad som hände mellan honom och Isabelle.

– Jag tänkte vara en gentleman och bjöd ut henne på en riktigt norrmansdejt. Vi tittade på delfiner, käkade god mat och hade det jättemysigt våra sista dagar i Mexiko, säger Lloyd.

Han förklarar också varför han och Isabelle inte har någon vidare kontakt med varandra idag.

– Vi har ingen relation idag. Vi dejtade ett litet tag, men våra livsstilar funkade inte riktigt ihop. Jag reser en del. Hon säger att hon inte gillar att ha kontakt med människor som hon haft en relation med innan. Jag vet inte varför. Men jag har försökt skicka lite meddelanden ibland, kollar hur hon mår, säger Lloyd.