Skyddsombudet om polisens tystnadskultur ”Det är allvarligt”

Polishärvan kring Mats Löfving har skakat polisen och avslöjat en skrämmande tystnadskultur.

Trots att rikspolischefen Anders Thornberg, enligt DN, var medveten om Löfvings självmordstankar, hittades han död efter den ödesdigra presskonferensen.

Polisens skyddsombud kräver åtgärder för att utrota kulturen som genomsyrar organisationen.



"En offentlig förödmjukelse", det kallar polisens nationella skyddsombud presskonferensen som hölls i samband med polishärvan, eller fallet Mats Löfving. Där föreslog Utredaren Runar Viksten bland annat att Löfving skulle skiljas från sin chefpost.



Efter den hårda presskonferensen lämnades Löfving ensam och samma kväll hittades han död.



Det trots att rikspolischefen Anders Thornberg visste att Löfving var suicidal, något DN var först att rapportera om.



– Det är inte våra riktlinjer att hålla en sådan presskonferens och gå ut i media med arbetsrättsliga åtgärder. Det är klart att det är otroligt olyckligt för det fick stora konsekvenser, säger Lena Amorøe, nationellt huvudskyddsombud på polisen.



I Nyhetsmorgon berättar Amorøe att uppgifterna skickats in av Stockholms regionala skyddsombud i samband med en inspektion på polismyndigheten.



– Någonstans upplevs det som att det var viktiga uppgifter att få med i den här utredningen innan arbetsmiljöverket fattar sitt beslut. Så nu får vi helt enkelt invänta det.



Men polisen dementerar uppgifterna i en kommentar till TT:



"Detta är en uppgift som tillbakavisas av Polismyndigheten. Rikspolischefen har inte nåtts av dessa uppgifter.”

Tystnadskulturen

Lena Amorøe är mycket kritisk till den tystnadskultur som finns i polisen, något hon ser i sitt dagliga arbete.

-Medarbetare kontaktar mig och beskriver rädslan för repressalier. Jag har också sett individärenden där jag upplever att man har blivit utkastad i frysboxen efter man har signalerat om något. Det är allvarligt, vi behöver verkligen ta tag i det.

Efter Löfvings bortgång har skyddsombuden satt sig ner med rikspolischefen för att hitta rätt åtgärder.



– Många av de åtgärder som vi kollat på finns redan idag, men uppenbarligen fungerar de inte. Det är den stora utmaningen. Vi är en gigantisk organisation och vi behöver fånga alla chefer i landet, högt som lågt.

4:23 Uppgifter: Rikspolischefen kände till Mats Löfvings självmordstankar

Nedlagd utredning

Tidigare under onsdagen meddelade Justitieombudsmannen (JO), som fick in en handfull anmälningar efter presskonferensen, att man lägger ned sin utredning, enligt SVT Nyheter.



JO Per Lennerbrant skriver enligt SVT i sitt beslut att det, mot bakgrund av att åklagare kommit fram till att det inte förövats något brott i samband med presskonferensen och att Arbetsmiljöverket utreder händelsen, "inte finns tillräckliga skäl för mig att fortsätta utredningen, eller göra något uttalande".