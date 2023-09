New Yorks stad sätter stopp för korttidsuthyrningar av lägenheter via plattformar som Airbnb. Syftet är att stoppa bostadsbristen i staden – men beskedet möts av protester av många uthyrare. – Myndigheterna har använt ett trubbigt föremål när de borde ha använt en skalpell, säger Margenett Moore-Roberts, som hyr ut ett rum i Brooklyn.

Att hyra en lägenhet under några dagars semester i "Det stora äpplet" för att känna sig som en äkta New York-bo blir betydligt svårare i framtiden.

Detta efter att miljonstadens styre, under ledning av borgmästare Eric Adams, infört betydligt hårdare regler för att sätta stopp för den stora mängden korttidsuthyrningar via plattformar som Airbnb.

Uthyrningar under 30 dagar tillåts nu endast om lägenhetens ägare har registrerats och godkänts som värd av New Yorks stad. Dessutom måste värden vara fysiskt närvarande i hemmet under hela hyrestiden – och boendet får bara hyras ut till högst två personer åt gången, enligt AP.

Att få ett godkännande har också visat sig vara svårt. Av de 3 800 ansökningar som kommit in till New Yorks stadskontor när lagen den 5 september trädde i kraft hade endast 300 godkänts, skriver The Guardian.

Airbnb: Turister inte välkomna

Åtgärderna införs, enligt stadens styre, för att sätta stopp för de senaste årens explosionsartade utveckling, där många värdar hellre hyr ut till dyrt betalande turister än till lokalbor.

Murray Cox från nätverket Inside Airbnb, som samlar information om plattformens verksamhet runt om i världen, är nöjd med det nya regelverket.

"Lägenheter i New York ska vara avsedda för att bo i permanent", säger han till AP.

Men långt i från alla New York-bor håller med.

Margenett Moore-Roberts, som hyr ut ett rum i sin lägenhet i Brooklyn, menar att åtstramningen slår hårt mot de många småskaliga värdar som förlitar sig på extrainkomsterna för att få ekonomin att gå runt.

"De har använt ett väldigt trubbigt föremål när de borde ha använt en skalpell", säger hon till Wired.

Även från Airbnb:s sida är man, föga förvånande, kritisk till det nya regelverket.

"Staden sänder ett tydligt budskap till miljoner potentiella besökare. De är helt enkelt inte välkomna att komma till New York”, säger Theo Yedinsky, policychef för plattformen, i ett uttalande.

Storstäder vill tygla utveckling

New York är dock bara den senaste i raden av många storstäder där politiker och myndigheter försökt tygla den okontrollerade uthyrningen av lägenheter via plattformar som Airbnb och Vrbo.

I Barcelona infördes 2021 ett förbud mot korttidsuthyrning av lägenheter. I Berlin infördes ett liknande förbud 2016, och även i Paris har myndigheterna försökt begränsa verksamheten.