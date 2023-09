Så röstar du i kvalveckan 2023 - all röstningsinfo listad

Kvalveckan i Idol 2023 är precis runt hörnet och i år håller vi till i Idolstudion i Spånga!

Studion kommer att fyllas av nervösa och förväntansfulla deltagare som tävlar om att få en plats i de kommande fredagsfinalerna.

Här är startordningen och låtarna för kvalveckan:

MÅNDAG

Aus Ayob - Bring Me to Life av Evanescence

Olivia Aliotti - Unstoppable av Sia

Antranik Khantarashian - When We Were Young av Adele

Liza - Telephone ft. Beyoncé av Lady Gaga

Fredrik Strand - Stad i ljus av Tommy Körberg

TISDAG

Nikolina Lekic - Writing’s on the Wall av Sam Smith

Filip Jukic - All Night Long (All Night) av Lionel Richie

Cimberly Wanyonyi - Think av Aretha Franklin

My Cronblad - Creep av Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox

Emil Eriksson - Gravity av John Mayer

Isak Uddström - Måndagsbarn av Veronica Maggio

ONSDAG

Louisa Hoxha - It’s a Man’s Man’s World av James Brown

Tilda Vodusek - You Shook Me All Night Long av Jill Johnsson & Charlotte Perrelli

Love Strandberg - Far Away av Yebba

Theo Söderqvist - Falling av Harry Styles

Rasmus Dahlström - Josefin av Albin Lee Meldau

Deya Boström Säfström - Till slutet av augusti av Moonica Mac

TORSDAG

Alicia Goncalves - Oscar Winning Tears. av RAYE

Jordan Rawling - Wish You The Best av Lewis Capaldi

Simon Näslund - Himlen runt hörnet av Lisa Nilsson

Ida Zohlen Danielsson - Ex’s & Oh’s av Elle King

Saga Ludvigsson - UNHEALTHY ft. Shania Twain av Anne-Marie

FREDAG - KVALFINAL

Kvalveckan pågår måndag 25 september - 29 september och hålls i Spånga i Stockholm och sänds på TV4 Play och TV4.

Vill du stå i publiken?

Säkra dina gratisbiljetter till kvalveckan (måndag 25 sept - torsdag 28 sept) här!

Säkra dina gratisbiljetter till kvalfinalen (fredag 29 sept) här!