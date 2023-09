Våldet vi ser nu går inte att jämföra med tidigare menar Poljarevus, som under sina 33 år inom Polismyndigheten aldrig sett en liknande våldspiral. Den stora skillnaden idag jämfört med tidigare är att unga och anhöriga blandas in i gängens konflikter.

Han menar att under 90-talets våldsvåg sköt gängen bara mot varandra. Då tog gängen in professionella människor för enstaka uppdrag innan de togs tillbaka igen.

Värstascenariot: Strider på gator och torg

Poljarevus menar att dagens våld är svårare att förstå sig på och hantera och att det finns många utmaningar, svårigheter, tystnadskulturer och taktiker som gängen använder sig av. En av dessa taktiker är att de som grips i rätten anpassar sin historia efter det som står i förundersökningen, vilket försvårar polisens arbete avsevärt.

Trots att våldsspiralen tycks vara mörk menar han att det trots det finns gränser kvar. Ett värstascenario enligt Poljarevus är om regelrätta strider uppstår mellan gängen på gator och torg som i Florida på 80-talet. Det hoppas han inte kommer ske:

– Vi jobbar stenhårt offensivt med med att plocka bort vapen och genomför kontroller av personer och fordon.

Här är våldets tre olika ansikten

Inom polisen talar man nu om att våldet har tre olika ansikten, där det första är det kalla affärsmässiga våldet. Om en marknad av någon anledning ligger öppen är det lätt för andra gäng att komma in och ta marknadsandelar. Detta kan ske genom skjutningar och Poljarevus menar att detta inte ses som personligt.



Det andra är statusvåldet. Det uppstår när en ny aktör försöker bygga upp bilden av sig själv som en stark individ som är otroligt farlig för alla. Då skjuter och dödar personen för att få status. På polisen menar man att man ser man småkillar som frågar "Har du jabbat (dödat) någon?" Svarar du nej så går dem, då är du ointressant. Svarar du ja är du en slags superstjärna.



Det tredje ansiktet, känslorelaterat våld, är enligt Poljarevus det absolut farligaste. Det kan handla om hämnd om utlösas genom att ha blivit kränkt, blivit uthängd i ett filmklipp eller om man blivit förnedrad i låttexter. På polisen säger man att det känslodrivna våldet är det svåraste att kontrollera eftersom att status och affärer går att förutspå medan känslor inte gör det.

