Bekräftat: Då reser Kristersson till Turkiet

Nästa vecka träffar Sveriges statsminister Ulf Kristersson Turkiets president Erdogan för första gången. Vad kommer ske under mötet, hur ställer sig Erdogan till att släppa in Sverige in i Nato och vem är Erdogan. Vår reporter Terese Cristiansson redde ut om det är en demokrati eller inte, som Kristersson ska förhandla med.

Läs mer