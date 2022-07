Tre personer i landslaget, två spelare och en ledare, har potentiellt drabbats av covid-19, detta säger landslagsläkare Houman Ebrahimi under en pressträff. Enligt Ebrahimi kommer PCR-test att genomföras under dagen och besked om huruvida det är bekräftade fall av covid-19 kommer under morgondagen.

Tidigare har flera andra landslag drabbats av covid-19 under gruppspelet – en av dem är Nederländerna, som Sverige mötte i EM-premiären.

Nästa match för Sverige är kvartsfinalen som spelas på fredag.

Se pressträffen i spelaren ovan.