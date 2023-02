Flera bilar i krock på E4

I Stockholmsområdet rapporterar polisen om flera trafikolyckor i samband med snöfallet som kommit under måndagsmorgonen. Det har varit olyckor på samtliga motorvägar, bland annat en med tio bilar inblandade på E4 i Vårby, söder om Stockholm.

Gul varning gäller för nordöstra Götaland samt mellersta och västra Svealand och Gotland med risk för trafikproblem. Regn och blötsnö under förmiddagen väntas frysa till is på vägarna med ishalka som följd. Flera personbilar har under morgonen kört av vägen, enligt Räddningstjänsten Östra Götaland.

I klippet ovan: SMHI varnar för ishalka