Matpriserna fortsätter öka – här är varorna som rusat mest

På tolv månader (1 januari 2022 till 1 januari 2023) steg matrelaterade produkter 15,4 procent.



Kategorin matfett har ökat mest, i genomsnitt 34 procent. Men det finns matfettsprodukter som ökat hela 50 procent i pris.



Mjölk och grädde har ökat 32,7 procent, hårdost drygt 30 procent, ägg 24 procent och kyckling nära 24 procent.



Under december var prisökningen på matrelaterade produkter 0,4 procent. Mest har choklad och godis ökat, liksom marmelad, sylt, färska grönsaker och barnmat.



En produkt som sticker ut är brungräddat knäckebröd, som ökade i pris med mellan 16 och 21 procent under december.



Matpriskollen är ett företag som driver en app för konsumenter, och som samlar in matpriser från de olika kedjorna. Företaget är fristående, och finansierar sin verksamhet genom att sälja uppgifter om priser och kampanjer som analysunderlag.