De stora skogsbränderna fortsätter att rasa på Rhodos. Under onsdagen utlyste myndigheterna undantagstillstånd på hela ön. Samtidigt fortsätter nya bränder att blossa upp på ön.

Strax efter klockan tolv under onsdagen utlyste generalsekretariatet för civilskydd undantagstillstånd på hela Rhodos efter de kraftiga skogsbränderna som härjar på den populära ön, rapporterar grekiska medier.

Aftonbladet har pratat med Konstantinos Taraslias, presstalesperson för borgmästaren på Rhodos.

– Det finns ingen anledning att oroa sig. Det här är något vi behöver göra för att få mer pengar av regeringen. Alla turister kan känna sig säkra, säger han till tidningen.

Tusentals har evakuerats

Det är nionde dagen i rad som skogsbränderna härjar på ön. Hela Grekland upplever just nu en tuff period på grund av hettan och bränderna. Tusentals människor har evakuerats när räddningstjänsten kämpar mot lågorna, skriver AFP.

Förutom Rhodos har även turistön Korfu drabbats hårt av bränderna.

Samtidigt blossar nya bränder upp. Under förmiddagen larmades räddningstjänsten till orten Kymi i sydöstra Grekland med anledning av en ny brand. Brandmännen har under dagen delvis lyckats få branden delvis under kontroll.

Tidigare under dagen meddelade Ving att man har ställer in resor till brandhärjade områden.

– De resenärer som har inbokade resor till områdena som är brandhärjade har fått sina resor avbokade, säger Charlotte Hallencreutz, informatör på Ving till TV4 Nyheterna.

Resor fram till 6 augusti har avbokats.

Sedan tidigare har resebolaget Tui fattat beslut om att ställa in samtliga resor till Rhodos på grund av situationen. Även Apollo har tagit ett liknande beslut.