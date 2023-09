Enligt Institute for the Study of War (ISW) har ukrainska armén tagit sig förbi Rysslands tredje försvarslinje i Zaporizjzja-regionen i södra Ukraina. Om det stämmer är det ett stort och efterlängtat framsteg för Ukraina. Men väderklockan tickar för Ukraina.

– I slutet på oktober börjar det bli för blött, säger Johan Huovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan.