Den 23-åriga amerikanska soldaten Travis King har fängslats i Nordkorea efter att ha korsat gränsen till landet utan tillåtelse. Han hade nyligen släppts ur fängsligt förvar i Sydkorea och disciplinära åtgärder väntade i USA. – Vi får förhoppningsvis vara glada att han är helskinnad för att ta sig över gränsen så där är förknippat med livsfara, säger Kent Härstedt, senior fellow of National university of Singapore.

Den 23-åriga soldaten Travis King hade avtjänat 47 dagar på en sydkoreansk interneringsanläggning efter ett bråk med lokalbefolkningen. När han släpptes tillbringade han ungefär en vecka på en amerikansk bas i Sydkorea under observation, rapporterar ABC News.

– Han hade gjort sig skyldig till förseelser så som misshandel, skadegörelse vid olika tillfällen, säger Bosse Lindwall, utrikeskommentator.

Soldaten eskorterades under måndagen till Incheon International Airport för att gå på ett flyg till Fort Bliss, Texas. Detta då disciplinära åtgärder väntade honom i USA. Den amerikanska militären som eskorterade honom fick dock inte följa med in i gaten. Då tog Travis King chansen att fly.

– Några timmar senare deltog han i en turistresa som går upp till den militariserade zonen som skiljer Sydkorea från Nordkorea.

Vittnet: ”Jagade efter honom”

Sarah Leslie blev vittne när Travis King flydde över gränsen till Nordkorea, då hon befann sig på samma rundtur.

– Plötsligt lade jag märke till en kille som sprang. En kille klädd i svart, springandes i full fart mot den nordkoreanska sidan och min första tanke var ”vilken absolut idiot”. Jag antog att någon filmade för TikTok eller liknande. Men han slutade bara inte och fortsatte, säger hon och fortsätter:

– Sedan insåg de amerikanska och sydkoreanska soldaterna vad som hände och jagade efter honom och skrek åt oss att gå in i byggnaden på sydkoreanska sidan. Så vi alla sprang men efter det så fångade de honom inte.

Travis King greps när han kom över till Nordkorea.

”Oerhört farligt”

Kent Härstedt, senior fellow of National university of Singapore, har tidigare varit med och förhandlat kring fångar i Nordkorea.



– Det är oerhört farligt att göra på det här sättet. Nordkorea har varit stängt nu i drygt tre år och all internationell personal från FN och internationella organisationer från alla västliga ambassader är evakuerade från Nordkorea. Så det finns ingen utsänd personal på plats där, säger han och fortsätter:

– Det gör det väldigt besvärligt att kommunicera med Nordkorea. Förhandlingar om fångar av de här slaget sker på plats, men det kan inte göras på det sättet den här gången.

Kent Härstedt menar även att man ska ha uppskruvade politiska läget i åtanke där Nordkorea har ställt sig på Rysslands sida i Ukrainakonflikten mot USA och andra länder.

Komplicerad situation

Det är ännu oklart varför Travis King flydde över gränsen och hur situationen kommer utspela sig.

– Det är många saker som gör den här situationen mycket komplicerad. Man får först se om han vill bli frisläppt och räddad, säger Kent Härstedt.

På grund av omständigheterna kan det ta tid innan 23-åringen släpps.

– Det här är sammantaget en väldigt komplicerad situation och jag tror att det här kommer ta många veckor innan vi får klarhet i hur den här frågan ska hanteras. Vi får förhoppningsvis vara glada att han är helskinnad för att ta sig över gränsen så där är förknippat med livsfara.

– I nästa skede hålls i så fall långa och många förhör under lång tid innan någon förhandling kring situationen sker. Så det kommer ta tid innan situationen klarläggs.