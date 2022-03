Aldrig förr har så många förpackningar samlats in som i fjol, skriver Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) i ett pressmeddelande.

Totalt samlades 552 600 ton förpackningar in i landet under 2021, vilket är en ökning med nästan sex procent jämfört med 2020. I snitt lämnade varje svensk in 53 kilo förpackningar för återvinning, en ökning för tionde året i rad.

Mest ökade insamlingen av pappersförpackningar, med 13 procent.

Mer om återvinningsrekordet i inslaget ovan.