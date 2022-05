Ukrainska försvaret förklarar stridsuppdraget i Mariupol avslutat.



Efter en uppgörelse med ryssarna har nu några hundra sårade ukrainska soldater fått lämna det inringade stålverket. ”Mariupols försvarare är vår tids hjältar”, skriver generalstaben.

De återstående försvararna fick en tydlig order från Ukrainas militärledning: Rädda era skadade kamrater, många har varit instängda i veckor.

Under natten mot tisdagen har de med bussar förts till sjukhus i ryskkontrollerade områden.

Analytiker vid den USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) tror att Kreml kan tänka sig att släppa ut de återstående försvararna av stålverket i Mariupol. Antagligen vill Ryssland öppna Mariupols hamn, något som hindras av minor och åtminstone ett sjunket ukrainskt fartyg.



I spelaren ovan: Azovregementets befäl, fortfarande i stålverkets kulvertar, kommenterar händelseutvecklingen.