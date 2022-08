FHM om covid-19: ”Risk att smittan tar fart till hösten”

Under vecka 31 rapporterades 5 865 nya bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med vecka 30. Det visar nya siffror från FHM.



Hittills har 94 fall rapporterats avlidna med covid-19 under vecka 29. Föregående tre veckor (vecka 26–28) var medeltalet 51 dödsfall per vecka.

Enligt Folkhälsomyndighetens avdelningschef Sara Byfors så finns det risk för ännu mer smittspridning under hösten.



– Viruset får lite bättre förutsättningar att spridas eftersom vi går tillbaka till jobb och skola där vi träffar andra människor, säger hon.

