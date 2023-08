Taylor Swift ger ut miljoner i bonus till sin turnépersonal

Taylor Swifts konserter drar in omkring 140 miljoner kronor per kväll. I samband med att hennes världsturné nu gör sina sista konserter i USA delar stjärnan ut miljoner i bonus till sin personal.

Taylor Swift gör i dagarna sina sista konserter i USA med världsturnén ”The Eras Tour”, de sex sista datumen äger rum i Sofi Stadium i Los Angeles. Lagom till det delar världsstjärnan nu ut bonusar till all personal som hjälpt till med att göra turnén till en succé – bonusar motsvarande över 500 miljoner kronor, rapporterar nu flera amerikanska medier, bland andra E News.

Bonusarna går till dansare, cateringpersonal, lastbilschaufförer och ljus- och ljudtekniker. Enligt TMZ fick lastbilschaufförerna omkring en miljon kronor vardera.

Beräknas dra in 11 miljarder kronor totalt

Tidigare i sommar rapporterade Bloomberg att Taylor Swifts konserter drar in omkring 140 miljoner kronor per kväll i biljettintäkter och att turnén beräknas dra in nästan 11 miljarder kronor totalt.

Nästa år kommer Taylor Swift till Sverige och håller sina första konserter någonsin i landet. När biljetterna släpptes tidigare i sommar var trycket enormt. Den 17 maj 2024 äntrar stjärnan Friends Arena i Solna, och hon kliver hon upp på arenascenen totalt tre dagar i rad. Konserterna i Stockholm blir de enda som Taylor Swift gör i norden under hennes ”The Eras Tour”.