Det är ofta långa köer till Skatteverket, inte minst i deklarationstider – något som blev än värre i våras när det upptäcktes att en anställd på myndigheten medvetet pauskopplade personer som ringde med frågor för deklarationen.



Enligt ett loggutdrag hade mannen under perioden 28 februari till 7 april, alltså under nästan sex veckor, tagit emot samtal endast i totalt 29 minuter medan pauskopplade samtal varade i totalt 48 timmar och 46 minuter.

– Vi som arbetsgivare och myndighet ser ju väldigt allvarligt på hanteringen av de här samtalen, säger Anders Sundvall, enhetschef Skatteverket.

Under tiden mannen pausade samtalen som kom in utförde han sina vanliga arbetsuppgifter, vilket setts som en förmildrande omständighet. Han fick behålla jobbet men har straffats med ett löneavdrag under 30 dagar.



I spelaren ovan: Se hela intervjun med Skatteverket.