Gruvbrytningen i Norrbotten gör att delar av städerna i Kiruna och Malmberget måste rivas eller flyttas.



Kiruna kyrka som är 40 meter bred och väger över 600 000 kilo är ett av objekten som nu kommer att flyttas hela 4,5 kilometer, för att den eftertraktade malmen ska kunna brytas.

– Man kommer att sätta in långa balkar under själva kyrkan och under balkarna har vi flera vagnar som kommer att transportera kyrkan, säger Joel Ahlquist som är projektledare vid LKAB.

