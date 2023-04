Den spionanklagad amerikanske journalisten, Evan Gershkovich, väntas inom kort få sin häktningsöverklagan prövad.

Gripandet av Gershkovich visar att journalister i landet löper allt större risker, enligt bedömare.

Enligt The New York Times, som hänvisar till den ryska nyhetsbyrån Interfax, kommer förhandlingar om amerikanens fall att hållas i en domstol i Moskva under tisdagen.

Tidningen The Wall Street Journals reporter Evan Gershkovich greps i slutet av mars i ryska Jekaterinburg, anklagad för spioneri för USA:s räkning. Han riskerar 20 års fängelse om han döms.

Under en pressträff i Washington varnade USA:s utrikesminister Antony Blinken nyligen journalister från att "någonsin sätta sin fot" i Ryssland med anledning av Gershkovichs öde.

1:29 Reportrar utan gränser om gripne journalisten: “Väldigt allvarligt”

Hårda åtstramningar

"Att rapportera om Ryssland innebär numer även en regelbunden övning i att se människor du känner låsas in i åratal", skrev reportern själv på Twitter i fjol, i samband med gripandet av Kremlkritikern Ilja Jasjin.

Jasjin dömdes senare till åtta och ett halvt års fängelse för att på sin Youtube-kanal ha fördömt Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Gershkovichs fall är en spegling av Rysslands allt hårdare åtstramningar av pressfriheten, menar bedömare. Sedan invasionen av Ukraina har Moskva infört en rad stränga lagar som bland annat kriminaliserar spridandet av "falsk" information om Rysslands förehavanden i Ukraina samt misskreditering av militären.

Källor: Putin godkände

Gripandet av WSJ-reportern drar ytterligare åt tumskruvarna för de få utländska journalister som fortfarande är kvar i landet, skriver CNN.

Enligt källor till Bloomberg ska Rysslands president Vladimir Putin personligen ha godkänt säkerhetstjänsten FSB:s planer på att gripa den 31-årige reportern i mars. Presidentens påstådda bifall reflekterar det allt större inflytandet som de mest hårdföra politikerna inom makthögkvarteret Kreml åtnjuter, uppger Bloombergs källor.

Gershkovich är den förste amerikanske reporter som gripits för spioneri i Ryssland sedan kalla krigets dagar. Gripandet har mötts av starka fördömanden från det internationella samfundet.

I helgen rapporterades han för första gången sedan gripandet ha haft kontakt brevledes med sin familj i USA.