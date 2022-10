Bakslaget: Höjda elpriser slår hårt mot metallbranschen

Metallbranschen har under lång tid varit på frammarsch. Mellan 2004 och 2019 dubblerades nästan den svenska exporten av järnskrot – och under pandemin fortsatte ökningen. Och efter att Ryssland gick in i Ukraina sköt priserna för järn, aluminium och andra metaller i höjden.

Men nu verkar vindarna vända för branschen, då de höga elpriserna väntas bli ett hårt slag för svensk metallåtervinning. Efter en vår med rekordhöga priser spår branschen nu tuffa tider för många företag i landet.

– Jag känner en viss oro, framförallt för energipriserna, säger Elinor Feuer, ordförande Svenska järn.

Se hela inslaget i spelaren ovan.