Två personer tillhörande ett kriminellt nätverk i Varberg har under en längre tid rånat till sig tusentals kronor genom att köra runt i en fejkad taxibil och plocka upp resenärer.



Männen som antydde att de var beväpnade med pistol lurade taxiresenärerna in i bilen och tvingade de till bankomater för att ta ut kontanter under hot och våld. Männen har även tvingat till sig mobiltelefoner och andra värdesaker.



Varbergs tingsrätt dömde männen för bland annat flera fall av rån, olaga hot, olaga frihetsberövande och hot mot tjänsteman. Den mest drivande av männen dömdes till tre års fängelse och hans kumpan till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst.

Se övervakningsfilmen i spelaren ovan