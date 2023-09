Nordeachefen: Så mycket kan boräntorna stiga

Nordea gick under onsdagen ut med den nya konjunkturrapporten. Storbanken misstänker nu att Riksbanken kommer höja styrräntan ytterligare två gånger under hösten. Styrräntan kommer då som högst ligga på 4,25 procent. Det meddelades även att den kommer ligga på en stabil nivå under större delen av nästa år.

– Riksbanken har tittat mycket på inflationen och höjt räntan för att trycka ner den. Men när kronan är svag så importerar vi inflation och då behöver Riksbanken ta i mer, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

Hon menar även att den förväntade räntehöjningen i september delvis beror på den svaga svenska kronan – och att den förhöjda räntan i november till stor del kommer bero på detta.

På grund av den höjda styrräntan förväntas även boräntorna påverkas. Enligt Annika Winsth har man räknat på att låntagare kommer behöva lägga på en halv procentenhet till det befintliga lånet.

– Det kommer bli en tuff höst och vår, säger hon.

Hög arbetslöshet kan påverka hushållen

Enligt Nordeas prognos inför 2024 förväntas exempelvis den svenska ekonomin sjunka med 0,2 procent samt att inflationen kommer sjunka tillbaka till 2,4 procent. Annika Winsth menar även på att räntenivåerna inte kommer sjunka till var de varit tidigare – något som många yngre hushåll och låntagare kan tro.

– Räntan kommer fortfarande ligga på en betydligt högre nivå även fast Riksbanken sänker räntan under hösten nästa år, säger hon.

Banken räknar även med att arbetslösheten ökar till 8,3 procent. Enligt SCB låg arbetslösheten i juli 2023 på 6,2 procent – vilket är en minskning på 0,2 procentenheter från samma period föregående år. Hon menar även att arbetslösheten släpar efter – men att det är nu man börjar se de första signalerna.

– Det kommer bli betydligt dyrare att leva och det måste vi nu börja anpassa oss till, säger Annika Winsth.