Krisen i SBB: Nu avgår vd:n Ilija Batljan

Ilija Batljan köpte via SBB upp skolfastigheter, fängelser och vårdcentraler och hyrde sedan ut dem – en affärsidé han såg som så solid att han tog ut enorma lån. Lånen i fastighetsbolaget har lett till en skuldkris och nu avgår grundaren Batljan.

I ett pressmeddelande skriver SBB att styrelsen och Ilija Batljan är överens om att bolaget behöver ett nytt ledarskap i den strategiska översyn som man planerar att göra. I den översynen tittar man på möjligheten att sälja fastigheter, eller hela bolaget.

”Min tro på SBB är intakt och jag kvarstår som styrelseledamot” säger Ilija Batljan, avgående verkställande direktör för SBB i pressmeddelandet.

Det blir Leiv Synnes tillträder som verkställande direktör den redan på måndag den 5 juni. Han kommer närmast från fastighetsbolaget Akelius.

SBB:s aktie handelsstoppades strax innan pressmeddelandet publicerades. När handeln återupptogs rusade aktien till plus omkring 40 procent, från tidigare plus 20 procent tidigare under fredagen.

11:58 Ilija Batljan om hur han skulle rädda SBB för ett halvår sedan

SBB är en småspararfavorit med hundratusentals svenska investerare. Bolagets B-aktie har sjunkit 75 procent på börsen i år till följd av bolagets stora lån som blir allt dyrare med den stigande räntan.

På fredagen rusade samma aktie med drygt 20 procent till följd av rykten om att bolaget var på väg att hitta en köpare. Aktiepriset är drygt 4 kronor på fredagen, en bra bit från toppen på nästan 60 kronor i slutet på 2021.