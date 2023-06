Inflationen saktar in och priserna på mat ökar inte lika snabbt längre.

Vissa varor har till och med blivit rejält mycket billigare under maj, som bröd, tomater och gurka.



Det går att få ihop en rätt nyttig macka till lägre pris, visar Statistiska centralbyråns (SCB) sammanställning av matprisförändringar under maj. Grovt bröd har fallit drygt 6 procent, och både tomater och gurka har blivit rätt mycket billigare, dryga 15 procent respektive 32 procent ned.

Men många varor fortsätter att öka i pris. Vitkål och morötter har blivit ganska mycket dyrare under maj.

Även sommarvaror, som glass och öl, har ökat rejält.

Potatis kostar ungefär lika mycket som för ett år sedan.

"Potatispriserna gick ned med knappt 1,9 procent i maj jämfört med april och ligger nu på samma nivå som i maj förra året", skriver Caroline Neander, prisstatistiker på SCB i ett pressmeddelande.