MSB: Så ska räddningstjänsten rustas för krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en återaktivering av civilplikten i Sverige. I dag, den 1 mars, redovisar MSB uppdraget.

–Civilplikt går ut på att regeringen ska kunna säkerställa att man har personal för samhällsviktiga insatser som man har bedömt att man verkligen behöver, och det här handlar om civilplikt just för räddningstjänsten, säger Charlotte Petri Gornitzka som är generaldirektör på MSB.

Förslaget innebär alltså att totalförsvarspliktiga som redan har kompetens för räddningstjänstuppgifter ska kunna skrivas in med civilplikt, krigsplaceras i en befattning inom kommunal räddningstjänst samt genomgå en inledande repetitionsutbildning.

–Tanken är att vi ska bygga in civilplikten i den reguljära utbildningen hädanefter. Det här första snabba spåret kommer handla om 2000-3000 personer och sen kommer det bli 1800 per år under en lång period.

