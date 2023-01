EU-länder uppmanas införa testkrav för resenärer från Kina

EU:s krishanteringsmekanism IPCR "uppmanar starkt" EU:s medlemsländer att covidtesta inkommande resenärer från Kina, enligt ett uttalande från onsdagens möte.



Flera länder har redan infört krav på negativa tester för resenärer från Kina.



Beskedet från IPCR är rådgivande och inte juridiskt bindande, och har tagits fram av experter från EU:s medlemsländer under onsdagen.



Under mötet kom man även överens om att "rekommendera" att resande till och från Kina ska bära munskydd, skriver det svenska EU-ordförandeskapet i uttalandet. Medlemsländerna är även överens om att tillhandahålla råd om hälsa och hygien till både passagerare och personal på flygplatser och flygplan.



Smittspridningen i Kina har ökat, och när landet nu lättar på sina egna reserestriktioner ökar oron för att nya virusvarianter ska spridas. Flera länder har eller ska införa krav på negativa covidtester, däribland Storbritannien, Frankrike, Israel, USA, Spanien, Italien, Japan och Sydkorea.



Att EU enas om eventuella inreseregler är avgörande för effekten. Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, sade under tisdagen att det inte är meningsfullt om bara Sverige inför krav på negativa tester.



EU:s smittskyddsmyndighet ECDC skriver dock på sin webb att varianterna som cirkulerar i Kina redan finns inom EU och inte är kritiska för invånarna här.

I spelaren ovan: Virusforskaren Ali Mirazimi om beskedet.