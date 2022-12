Tillsammans med 70 musiker ifrån Kungliga Filharmonikerna framför Benjamin Ingrosso sina största hits. TV-konserten är inspelad i Konserthuset Stockholm hösten 2022 med dirigent Alexander Hanson.

- Det är min största dröm som går i uppfyllelse, säger Benjamin Ingrosso till TV4.

Konserten visas i TV4 den 30 december 20:00 och i TV4 Play.

Vilka låtar framför Benjamin och Kungliga Filharmonikerna?

Här är listan med samtliga stycken, låtar och arrangörer.

DIRIGENT

Alexander Hanson

OUVERTURE

Ingrosso/Roos/Jonsson/Lindvall/Atas/Wahlgren

Arr: Karl-Johan Ankarblom



KÄNNS SOM ATT LIVET BÖRJAR HÄNDA

Ingrosso/Bergerwall/Börjesson/Bergerwall

Arr: Karl-Johan Ankarblom



SMILE

Ingrosso/Burton/Lindvall

Arr: Per Ekdahl



BARNASINNET

Atas/Ingrosso

Arr: Nils-Petter Ankarblom



JAG TROR PÅ DIG

Ingrosso/Wahlgren/Olsén

Arr: Per Ekdahl



EN DAG NÄR DU BLIR STOR (ITALIENSKA)

Ingrosso/Bergerwall/Mack/Lezzi

Arr: Nils-Petter Ankarblom



TARANTO

Ingrosso

Arr: Pål Svenre



LÅNGSAMT FARVÄL

Scocco

Arr: Johan Landqvist/Erik Arvinder



EN GÅNG I TIDEN

Ingrosso/Habolin

Arr: Johan Landqvist



I’LL BE FINE SOMEHOW

Ingrosso/Axident/Mozella

Arr: Calle Rasmusson



DET STORA RÖDA HUSET

Ingrosso/Lindvall/Brolander

Arr: Per Ekdahl



FLICKAN PÅ MIN GATA

Ingrosso/Wahlgren

Arr: Calle Rasmusson/Anders Glenmark



HUR KAN NÅGOT SÅ FINT BLI SÅ FULT?

Ingrosso/Wahlgren

Arr: Per Ekdahl



YOU DON’T REALLY KNOW ME AT ALL

Ingrosso, Habolin, Mack

Arr: Karl-Johan Ankarblom



UN SOGNO/EN DRÖM

Ingrosso/Ekdahl

Arr: Per Ekdahl



STOCKHOLM

Ingrosso/Jonsson/Roos

Arr: Per Ekdahl/Johan Landqvist



JUDY MIN VÄN

Lindeborg/Wallis

Arr: Pål Svenre/Erik Arvinder



DANCING ON A SUNNY DAY

Ingrosso/Bergerwall/Koda/Lindberg/Mack/Alfredsson/Forsling

Arr: Christoffer Nobin



ALLT DET VACKRA

Ingrosso/Wahlgren

Arr: Per Ekdahl/Anders Glenmark/Erik Arvinder



OUTRO

Ingrosso/Bergerwall/Börjesson/Bergerwall

Arr Karl-Johan Ankarblom

Se konserten gratis i TV4 Play

Alexander Hanson, dirigent tillsammans med Benjamin Ingrosso. Foto: Johanna-Petersson