En flicka under 15 år hittades skadad under torsdagseftermiddagen i ett skogsparti i stadsdelen Morö Backe i Skellefteå. En pojke, också under 15 år är misstänkt för mordförsök. Stämningen har sen dess varit påtaglig i stadsdelen.

Flickan har ännu inte kunnat höras på grund av sina skador. Hon vårdas fortfarande på sjukhus, berättar undersökningsledaren Andreas Nyberg.

Utreder pojkens ålder

Pojken som misstänks för mordförsök och grov våldtäkt mot barn. Andreas Nyberg berättar att det inte är helt klart att pojken är 15 år. Tidigare har pojken misstänkts för att ha försökt misshandla en vuxen kvinna.

Barnen verkar i nuläget inte ha känt varandra sedan tidigare.

Undersökningsledare Andreas Nyberg berättar mer om fallet i spelaren ovan.