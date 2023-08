Nya TV4 Play – här är allt du behöver veta

Den 14 augusti rullas nya TV4 Play ut och ersätter C More. Men vad innebär det för dig som användare? Här är allt du behöver veta.

Efter helgen blir alla C More-användare TV4 Play-användare med tillgång till mer innehåll med Plus-paketen. Dessutom får du som redan använder TV4 Play möjlighet att ta del av mer innehåll genom att teckna ett paket – med eller utan reklam.

I samband med att nya TV4 Play lanseras byter också C Mores kanaler varumärke till TV4, så som att C More Hockey blir TV4 Hockey. Samtidigt lanseras två nya kanaler: TV4 Tennis och TV4 Motor.

Det klassiska TV4 Play med underhållning och nyheter är alltid gratis. Masked Singer Sverige, Idol, Bonde söker fru, Sveriges Mästerkock och Robinson kommer fortsätta att samla familjen. Liksom Nyhetsmorgon, Efter fem och TV4 Nyheterna som sänds under årets alla dagar.

Plus-paketen du behöver ha koll på

TV4 Play+ (59 kronor/månaden med reklam): TV4 Plays utbud + TV-kanaler, exklusiva dramapremiärer, en större katalog med filmer och serier samt möjlighet att se avsnitt före alla andra. Dessutom ingår barninnehåll utan reklam (SF Kids).

TV4 Play+ Utan reklam (149 kronor/månaden): Streama TV4:s fulla utbud av underhållning, filmer, serier, dokumentärer, Britbox och Hayu samt allt barninnehåll utan reklam.

TV4 Play+ Sport (399 kronor/månaden): Allt i TV4 Play+ utan reklam samt sport från bland annat Allsvenskan, Superettan, UEFA Champions League, LaLiga, Serie A, Rally-VM, NFL och Svenska cupen.

TV4 Play+ Sport Total (549 kronor/månaden): Allt i TV4 Play+ utan reklam samt all sport från bland annat SHL, HockeyAllsvenskan, Allsvenskan, Superettan, UEFA Champions League, Serie A, LaLiga, Svenska Cupen, Rally-VM, NFL och möjlighet att streama i UHD.

Kanalpaketens nya namn och innehåll

TV4 Sport MAX TV4 Stars

TV4 Hits

SF-Kanalen

TV4 Hockey

TV4 Fotboll

TV4 Motor

TV4 Live 1-4

TV4 Sportkanalen

Dual entry + TVE

TV4 Sport STOR TV4 Stars

TV4 Hits

SF-Kanalen

TV4 Hockey

TV4 Fotboll

TV4 Motor

TV4 Tennis

TV4 Sportkanalen

Dual entry + TVE

TV4 Film & Serier TV4 Star

TV4 Hits

SF-Kanalen

Dual entry + TVE