Svartån kan svämma över – stadshuset i Västerås i riskzonen

– Vi har inte sett så här mycket vatten i Svartån på 36 år, sade Johan Ahlström, riskingenjör i Västerås stad, tidigare på lördagen.



Under dagen har man satt upp barriärer vid stadshuset för att skydda det från Svartån om den skulle svämma över. Vid 17-tiden säger Ahlström att läget ser ljusare ut – vattennivån har under de senaste timmarna sjunkit några centimeter.



Men även andra platser längs ån befinner sig i riskzon, enligt Ahlström.



Ett sextiotal fritidshus i Biskopsängen stod redan tidigare under lördagen under vatten – och de riskerar att dras ut i Svartån.



– Det är så att när vattnet förhoppningsvis sjunker undan, ökar risken för att de dras med, säger Ahlström.



Om det sker kan det leda till att husen fördämmer broar, vilket kan bidra till nya översvämningsområden.