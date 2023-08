Rådet om 10 000 steg om dagen har sedan länge varit en riktlinje. Nu ifrågasätts riktlinjen i en ny stor studie som har samordnats Johns Hopkins university school of medicine.

Metaanalysen har gjort av en internationell forskargrupp där de vägt samman data från 17 olika studier med sammanlagt 226 889 deltagare som i genomsnitt följts under sju år.

Hälsonytta vid färre steg

Enligt studien visar sig hälsonyttan redan vid få steg. Dock ökade den i avtagande takt ändå upp till 20 000 steg om dagen, oavsett ålder.

Redan vid 2 337 kan man nu konstatera att risken minskar för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är räknat som en median med det mellersta värdet i delgruppen.

Risken för att avlida sjönk redan vid medianen 3 967 steg om dagen, vilket utmanar bilden av en stillasittande livsstil där gränden brukar dras vid 5 000 steg per dag.

– Det viktigaste budskapet man ska ta med sig från den här studien är att det hjälper till att förenkla hälsobudskapet. Redan att ta ganska få steg kan ha betydelse, säger Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik och idrottshögskolan, till SvD.

Minskar risken för att dö

Elin Ekblom Bak understryker att 2 337 steg är ett medeltal som gäller för större grupper. Det betyder inte nödvändigtvis att siffran är exakt för enskilda individer.

För varje ytterligare 500 steg som adderas utöver 2 337 steg minskar sedan risken för att dö av något skäl med 7 procent, enligt resultaten som publiceras i European Journal of Preventive Cardiology.

Forskningsledaren för studien, Maciej Banach, som är professor vid det medicinska universitetet i Lodz betonar dock att analysen bekräftar att ju mer du går, desto bättre. Något som gäller både män och kvinnor, oavsett ålder eller klimatzon.

Slår hål på rådet om 10 000 steg

Det visar att de tidigare råden om att gå minst 10 000 steg om dagen från en början tagits fram relativt godtyckligt. Tidigare forskning har visat att att cirka 7 000 steg om dagen står för en stor del av hälsovinsten. Något som även bekräftas i den nya studien.

– En del kan nog skrämmas av att höra att de ska gå 10 000 steg varje dag. Då är det bra att veta att riskminskningen börjar redan vid mycket lägre doser och är allra störst i början för den som knappt rör sig alls, säger Elin Ekblom Bak till tidningen.

Världshälsoorganisationen WHO presenterar i stället rekommendationer att man bör vara fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka. Vilket innefattar måttlig intensitet som, exempelvis en promenad i raskt tempo. Alternativt hög intensitet, som löpning, 75 minuter per vecka.