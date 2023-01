Love Island är realityprogrammet där tittarna väljer vad som ska hända, men vissa saker kan inte ens tittarna bestämma över. Just nu råder det skogsbränder på den Dominikanska republiken och på torsdagen drabbades området runt Love Island-villan.

På lördagsmorgonen kom det glädjande beskedet: Skogsbranden runt villan är under kontroll och premiären kommer att genomföras som planerat.

- Vår säkerhetspersonal på plats har sedan branden startat varit i tight dialog med lokala myndigheter och efter nattens regn med gynnsamma vindar är bedömningen att branden just nu är under kontroll. Säkerheten för vår personal och deltagare är alltid prioritet och därför följer vi fortsätt händelseutvecklingen och har en krisplan förberedd. Just nu planerar vi att genomföra premiären som planerat på måndag, säger Matilda Walker, exekutiv producent på TV4.

Love Island-villan är på en udde på Dominikanska republiken.

Drönarfoto på Love Island-huset 2023

Premiärprogrammet av Love Island Sverige släpps på TV4 Play på måndag 11:00 och visas 20:00 i TV4.