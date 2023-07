Den efterlängtade VM-premiären är för svensk del gick av stapeln klockan 07 på söndagsmorgonen. Sydafrika stod för motståndet.

Blågult inledde tillställningen piggt och gick på flera omställningslägen i början. Däremot skapade man inte några solklara chanser.

Tung start

I den 30:e minuten var det nära. Filippa Angeldahl lyfte in en passning mot en löpande Stina Blackstenius - och forwarden var på väg att nå den men målvakten Kaylin Swart rusade ut och tryckte bort bollen.

På den efterföljande hörnan uppstod en straffsituation. Angeldahl avlossade ett skott som tog på en sydafrikansk arm men domaren valde att inte blåsa.

Sverige fortsatte att pressa på i den första halvleken och hade en del farliga hörnor. I den 47:e minuten testade Elin Rubensson från distans och satte nästan ett drömmål. Skottet gick precis utanför.

Sydafrika chockade Sverige

Två minuter in i den andra halvleken kom det första målet. Sydafrika nätade och tog ledning.

Sydafrika spräckte målnollan och satte 1-0 genom Hildah Magaia på en retur från målvakten Zecira Musovic.

Sverige vinner premiärmatchen

I den 65:e minuten kom det svenska svaret. Bollen skickades in i boxen och Fridolina Rolfö kunde stöta in kvitteringen till 1-1.



Sedan kom avgörandet. Amanda Ilestedt nådde högst på en hörna i den 90:e matchminuten och kunde nicka in 2-1, vilket blev slutresultatet.

– Det känns fantastiskt skönt att få med sig en seger i premiären. Det var inte skönspel med regnet, vi fick kriga för den här segern. Det var riktigt skönt att vi fick med oss en seger, säger matchhjälten Amanda Ilestedt till Viaplay och analyserar matchen:

– Segern satt långt innne. Sydafrika gjorde det svårt för oss. Men vi växer oss in i matchen. I andra halvlek får vi till ett lite bättre spel. Men vinst i premiären är det som räknas.